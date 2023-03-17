Алан Бадоев вдохновил молодую певицу на старт музыкальной карьеры: как ему это удалось

Клипмейкер и продюсер Алан Бадоев

За время полномасштабной войны в украинском шоу-бизнесе произошло много изменений. Музыкальное пространство продолжает открывать новые имена талантливых артистов. В их числе и певица RANYMA.

На своем YouTube канале она представила клип на песню "Не плакати".

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По словам молодой певицы, она создавала новую музыку во время ракетных обстрелов, волонтерства и благотворительных концертов. RANYMA уверена, что ее песни, как и других украинских артистов, станут фундаментом для перерождения нашей культуры.

Оказывается, на творчество молодой певицы повлиял известный украинский клипмейкер и продюсер.

"Прежде всего, я благодарна Алану Бадоеву! Его интервью, которое я увидела через несколько месяцев после российского вторжения в Украину, оказало большое влияние на меня. Он сказал, что прежде всего нам необходимо построить свою глубокую культуру. Необходимо поднять весь культурный фонд и максимально создавать "свое родное — украинское". Поэтому, я решила, что мое начало творческой карьеры должно начаться именно сейчас! Моя премьера "Не плакати" посвящается всем девушкам, которые ждут возвращения своих любимых с фронта. , украинские женщины - это сила, вдохновение, любовь! Мы не будем плакать, мы будем стремиться к победе и верить в своих мужественных мужчин, которые защищают нашу землю ради счастливого будущего", — прокомментировала премьеру RANYMA.

Напомним, ранее мы писали, что Алан Бадоев остался в восторге от выступления певицы Рианны на "Супербоуле-2023", но подверг критике концерт Бейонсе в Дубае. Также мы рассказывали, что группа Quest Pistols перезаписала свой хит "Ты мой наркотик" на украинском и превратилась в 3D героев в клипе.