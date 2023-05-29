Бадоєв дав пораду Ані Лорак та розповів, скільки йому винна грошей Анна Асті

Інтерв'ю Алана Бадоєва блогерці Раміні Есхакзай. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai

Режисер та продюсер Алан Бадоєв дав перше велике інтерв’ю за час повномасштабної війни. Зокрема в ньому він розповів про великий борг співачки Анни Асті (Дзюба) та позицію Ані Лорак.

Інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі блогерки Раміни Есхакзай.

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Про Анну Асті

Раміна згадала, як під час промови Путіна щодо "приєднання" так званих ДНР та ЛНР до складу РФ, вона була в Києві. Компанію їй тоді склала ексучасниця гурту Artik&Asti, співачка Анна Асті зі своїм чоловіком, російським бізнесменом Станиславом Юркіним. Вони приїхали до України, аби привезти гроші Алану Бадоєву.

Режисер та його команда тоді запланували зйомки кліпу для майбутньої зрадниці, яка, до речі, днями стала співачкою року за версією популярного музичного телеканалу РФ.

"Вона винна мені 30 тисяч доларів, але я ці гроші ніколи вже не захочу тримати в руках. На скільки я не вірив, що може статися війна — ми дійсно готували на наступний день в Одесі зйомку. І коли все сталося, її як вітром здуло. мені ніхто не подзвонив, вони перестали брати слухавки. Вони навіть не подумали, що ми готувалися, та витратили якісь гроші. Але це крапля в морі. Ми півтора року живемо у війні. І вона стала для нас буденністю", — розповів Бадоєв.

Співачка Анна Асті (Дзюба). Фото: google.com

Про Ані Лорак

За словами Алана, Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) не виправдала нічого людського. Бадоєв заявив, що забирає всі свої слова назад щодо неї. Позиція Лорак, яка продовжує виступати та жити у РФ, шокувала режисера.

Також кліпмейкер знає, що потрібно зробити Кароліні. Алан впевнений, що на колись популярну співачку в Україні впливає також її оточення.

"Я думаю, що ти зможеш подивитися це інтерв’ю. Я не знаю, хто твої друзі? Хто твої друзі, Ані? Їх потрібно повбивати. Бо вони щось не те кажуть. І мабуть, щось в тобі так змінилося. Що там в голові? Ось скажи, будь ласка. Чому тим не розумієш, що це твоя країна? Так, зараз може вона вже і не твоя", — емоційно звернувся до Лорак Бадоєв, який неодноразово співпрацював з нею.

Фрагмент у відео з 11:30

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою. Також ми розповідали, що скандальний блогер Спартак Суббота намагається запатентувати "Подкаст-терапію".