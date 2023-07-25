Гурт O.Torvald презентував мініальбом з голосовими повідомленнями військових

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич. Фото: Instagram/jenia_galich

Гурт O.Torvald, фронтменом якого є захисник нашої країни Женя Галич, презентували ЕР (мініальбом) "Голосові". Він починається серією голосових повідомлень військових, які були записані у боях в Бахмуті весною цього року, і закінчується однойменною піснею.

Про це повідомляється у соцмережах гурту та Галича.

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Про новий мініальбом

Всі голосові повідомлення, які можна почути у перших трьох аудіо за посиланням — це справжні розмови військових, з якими фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич проходить військову службу, а дозвіл на їхню публікацію дав командир батальйону. Всі вони були записані під час реальних боїв та документують жорстоку реальність на фронті.

"Голосові" — це одна з найінтимніших пісень, яку ми колись писали. Це внутрішній монолог, сповідь, відображення найпотаємніших страхів. Ми не хочемо робити "байрактарщину" чи патріотичні гімни, проте й оминати війну не можемо, адже це частина мого життя, частина життя кожного з нас. Не романтизуйте війну. Це не голлівудський фільм чи гра. Війна — це про смерть, втрату близьких людей, втрату себе. За кожним жартом про Крим, за кожним метром відвойованої або збережної території стоять сотні та тисячі втрачених життів", — прокоментував прем’єру Галич.

Новий мініальбом Женя присвятив загиблим побратимам. Також, на своєму YouTube-каналі гурт презентував лірик-відео на пісню "Голосові", зйомки якого проходили в одному з київських барів. За сюжетом, герой Галича приходить в бар, у якому вирує життя, проте його ніхто не помічає. В кадрі можна побачити музикантів гурту. За реалізацію відео відповідав продакшн Adjè на чолі з режисером Женею Головатенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці весни вперше за два роки рок-гурт O.Torvald випустив пісню та чуттєвий кліп на неї. Також ми розповідали, що Tayanna у відвертому топі постала у новому кліпі в компанії молодого співака.