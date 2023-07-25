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Алан Бадоев впервые после полномасштабного вторжения снимает клип

25 июля 2023 12:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алан Бадоев впервые после полномасштабного вторжения снимает клип
Режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер Алан Бадоев снимает клип Оли Поляковой. Звездный тандем работает вместе впервые после полномасштабного вторжения.

Об этом Бадоев рассказал в своем Instagram.

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Предстоящая видеоработа певицы станет первым клипом режиссера с начала полномасштабного вторжения. Ранее Бадоев отказывался снимать для артистов, чем подверг сомнению свое возвращение к работе над музыкальными видео.

 

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

 

Режиссер Алан Бадоев на съемках клипа для Поляковой. Фото: instagram.com/alanbadoev/

"Сегодня такое классное утро. Сегодня я впервые за полтора года отправился на съемочную площадку. Будем делать что-то очень красивое для Оли Поляковой. Думали что-то маленькое снять, но получилось немного минимализм по-бадоевски", — прокомментировал режиссер.

Сама же певица сообщила, что будущий клип станет для нее очень символичным, а образ — необычным.

Напомним, группа O.Torvald, фронтменом которой является защитник нашей страны Женя Галич, презентовали ЕР (миниальбом) "Голосові". Он начинается серией голосовых сообщений военных, которые были записаны в боях в Бахмуте весной этого года, и заканчивается одноименной песней.

Ранее группа "Корупция" порадовали поклонников новой песней "Фам Фаталь". Это песня о женщинах, которые навсегда остаются в сердце.

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