Алек Болдуин возвращается к работе в фильме, во время съемок которого в 2021 году он убил украинку

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: REUTERS/DAVID DEE DELGADO

В конце 2021 года голливудский актер Алек Болдвин случайно застрелил на съемочной площадке украинскую оператор Галину Гатчинс. Судебные слушания продолжаются до сих пор. Впрочем, это не помешало актеру и продюсеру печально известной ленты вернуться на съемки.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Папарацци сняли 65-летнего Болдвина, сняли в момент прощания с женой Хиларией и маленькой дочерью возле их апартаментов в Нью-Йорке. Алек вместе с командой поехали в аэропорт и улетели в штат Монтана (на севере страны), чтобы продолжить работу над фильмом "Ржавчина" после полуторагодичного перерыва.

Болдвин улыбался и пожимал руки членам команды. Кто именно заменит Галину Гатчинс и реквизиторку из оружия, которое сейчас судят, пока неизвестно.

EXCLUSIVE: Alec Baldwin смотрит Хиллария tenders kiss goodbye как мои heads к Монтане для начала стрельбы Rust https://t.co/jnNixGZBn8 pic.twitter.com/uQk9zY8BSS — Daily Mail Online (@MailOnline) April 19, 2023

Как погибла Галина Гатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должна была стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Гатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. У нее остался мужчина и несовершеннолетний сын.

Напомним, ранее мы писали, что 25-летнюю суперзвезду K-pop нашли мертвым в собственном доме : полиция назвала вероятную причину. Также мы рассказывали, что в сети появились кровавые кадры по аварии , в которой едва не погибла звезда фильмов Marvel.