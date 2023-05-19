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Алек Болдвін, в якого восьмеро дітей, вперше став дідусем

19 травня 2023 07:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Алек Болдвін, в якого восьмеро дітей, вперше став дідусем
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський актор Алек Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька 65-річного актора, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер. 

Фотографію з дитиною зіркова донька опублікувала у своєму Instagram.

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27-річна модель Айрленд Болдвін показала підписникам знімок з пологового будинку. На фото вона лежить з немовлям на руках. Компанію доньці Алека склав бойфренд її Андре Аллен Анжес.

В Алека Болдвіна народилась онучка. Дівчинку назвали Голланд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однією з перших новоспечених батьків привітала дружина Алека, Гейлі. Вона опублікувала фото з їхніми сімома  дітьми та написала: "Всі ці тітки та дядьки та ми, бабусі, дідусі, так раді, що тут Голланд!!! Вітаємо маму і тата, Айрленд та Андре.Ми тебе дуже любимо".

Відзначимо, що увосьме Алек став батьком у вересні минулого року. Гіларія народила йому доньку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алека Болдвіна, який застрелив українку, знову помітили на зйомках фільму зі зброєю в руках. Також ми розповідали, що колеги Алека Болдвіна знову подали новий судовий позов проти актора.

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