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Алек Болдуин, у которого восемь детей, впервые стал дедушкой

19 мая 2023 07:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Алек Болдуин, у которого восемь детей, впервые стал дедушкой
Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой. Внучку родила старшая дочь 65-летнего актера, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.

Фотографию с ребенком звездная дочь опубликовала в своем Instagram.

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Подробности

27-летняя модель Айрленд Болдвин показала подписчикам снимок из роддома. На фото она лежи с младенцем на руках. Компанию дочери Алека составил бойфренд ее Андре Аллен Анжес.

У Алека Болдуина родилась внучка. Девочку назвали Холланд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Одним из первых новоиспеченных родителей приветствовала жена Алека, Хейли. Она опубликовала фото с их семью детьми и написала: "Все эти тети и дяди и мы, бабушки, дедушки, так рады, что здесь Холланд!!! Поздравляем маму и папу, Айрленд и Андре. Мы тебя очень любим".

Отметим, что восьмой раз Алек стал отцом в сентябре прошлого года. Хилария родила ему дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что застрелившего украинку Алека Болдуина снова заметили на съемках фильма с оружием в руках. Также мы рассказывали, что коллеги Алека Болдуина снова подали новый судебный иск против актера.

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