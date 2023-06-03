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Алек Болдвін виплачуватиме кошти родині вбитої українки

3 червня 2023 15:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алек Болвін виплачуватиме кошти родині вбитої українки
Алек Болдвін. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американський актор Алек Болдвін та родина вбитої української операторки Галини Гатчінс нарешті досягли згоди. Після трагічного інциденту на зйомках фільму "Іржа" рідні операторки та голлівудська зірка підписали мирний договір.

Про це пише ВВС.

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Мирна угода

Алек Болдвін кілька років тому випадково застрелив операторку Галину Гатчінс під час роботи над фільмом "Іржа". В ньому актор грав головну роль.

Нещодавно суд США ухвалив рішення щодо позову чоловіка загиблої Метью Гатчінса проти Болдвіна. Деталі угоди не розголошуються, але стало відомо, що зірка буде періодично виплачувати компенсацію сину українки, доки йому не виповниться 19 та 22 роки.

Суд зазначив, що рішення було справедливим і відповідним до інтересів Андроса Гатчінса, неповнолітньої особи, яка перебуває під захистом.

Також Метью Гатчінс стане виконавчим продюсером фільму "Іржа". У Монтані поновили зйомки картини після трагедії на майданчику.

Раніше рідні операторки подали до суду на актора, запевнивши, що той не втече від відповідальності. У квітні 2023 з Алека Болдвіна зняли усі звинувачення у випадковому вбивстві операторки Галини Гатчінс, яке сталося у 2021 році.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року сторони дійшли спільного рішення, однак весь цей час очікували на офіційне підтвердження суддею. Актор знову повернувся до професійної діяльності.

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