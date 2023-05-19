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Алек Болдвін вперше після зняття звинувачень у вбивстві українки відвідав світський захід

19 травня 2023 19:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алек Болдвін вперше після зняття звинувачень у вбивстві українки відвідав світський захід
Алек Болдвін з родиною. Фото: instagram.com/hilariabaldwin
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Алек Болдвін вперше після зняття звинувачень у ненавмисному вбивстві завітав на вечірку. Компанію акторові склала дружина.

Фото приготувань до світського виходу Хіларія Болдвін опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Після тривалого судового процесу актор повертається до звичного життя.

Нагадаємо, нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021. Алек Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени актор мав стріляти з пістолета, але випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річна українка померла від отриманих поранень. У неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Раніше стало відомо, що голівудський актор Алек Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька 65-річного актора, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер.

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