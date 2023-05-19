Алек Болдвін вперше після зняття звинувачень у вбивстві українки відвідав світський захід
Актор Алек Болдвін вперше після зняття звинувачень у ненавмисному вбивстві завітав на вечірку. Компанію акторові склала дружина.
Фото приготувань до світського виходу Хіларія Болдвін опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі.
Алек Болдвін з коханою завітали на червону доріжку заходу 2023 PEN America Spring Literary Gala y Нью-Йорку.
Після тривалого судового процесу актор повертається до звичного життя.
Нагадаємо, нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021. Алек Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени актор мав стріляти з пістолета, але випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.
42-річна українка померла від отриманих поранень. У неї залишився чоловік та неповнолітній син.
Раніше стало відомо, що голівудський актор Алек Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька 65-річного актора, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер.