Алек Болвин будет выплачивать средства семье убитой украинки

Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Американский актер Алек Болдуин и семья убитого украинского оператора Галины Хатчинс наконец-то достигли согласия. После трагического инцидента на съемках фильма "Ржавчина" родные операторы и голливудская звезда подписали мирный договор.

Об этом пишет BBC.

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Мирное соглашение

Алек Болдуин несколько лет назад случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время работы над фильмом "Ржавчина". В нем актер играл главную роль.

Недавно суд США принял решение по иску супруга погибшей Мэтью Хатчинса против Болдуина. Детали соглашения не разглашаются, но стало известно, что звезда будет периодически выплачивать компенсацию сыну украинки, пока ему не исполнится 19 и 22 года.

Суд отметил, что решение было справедливым и соответствующим интересам Андроса Хатчинса, несовершеннолетнего лица, находящегося под защитой.

Также Мэтью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма "Ржавчина". В Монтане возобновили съемки картины после трагедии на площадке.

Ранее родные оператора подали в суд на актера, заверив, что тот не уйдет от ответственности. В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли все обвинения в случайном убийстве оператора Галины Хатчинс, которое произошло в 2021 году.

Напомним, в октябре 2022 года стороны пришли к общему решению, однако все это время ожидали официального подтверждения судьей. Актер снова вернулся к профессиональной деятельности.