Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Алека Болдвіна, який застрелив українку, прооперували: перше фото з лікарні arrow

Алека Болдвіна, який застрелив українку, прооперували: перше фото з лікарні

31 травня 2023 18:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Алека Болдвіна, який застрелив українку, прооперували: перше фото з лікарні
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Алек Болдвін опинився на лікарняному ліжку. 65-річну кінозірку прооперували.

Про це у своєму Instagram повідомила його дружина Гіларія. 

Читайте також:

Подробиці

Гіларія зізналась, що кінозірка останнім часом постійно мучився від болю. Тому Алек звернувся до медиків, які наполягли на хірургічному втручанні. Болдвіну замінили тазостегновий суглоб. 

"Алек отримав нове стегно. Це давно йому було потрібно. Ми стільки пережили разом. Як твій партнер і в міру того, як ти одужуєш, я дуже хочу, щоб ти залишив позаду цю частину життя з дуже сильним хронічним болем і підвищив якість життя", — написала Гіларія.

Інструкторка з йоги зробила спільний кадр з зірковим чоловіком, який лежить на лікарняному ліжку. Алек був одягнений у синій халат, а на його грудях висіли медичні датчики. Болдвін спробував розплющити очі і посміхнутися на фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Операція пройшла лише за кілька тижнів після того, як Алек повернувся зі зйомок вестерну "Іржа". Саме при виробництві цього фільму кінозірка застрелив кінооператорку Галину Гатчінс, яка родом з України.

Болдвін був фігурантом судового процесу. Актора звинуватили в ненавмисному вбивстві. Втім, у квітні йому вдалося досягти того, щоб справа проти нього була закрита.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька Алека, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер. 

Також ми розповідали, що родина Галини Гатчінс, яку застрелив Алек Болдвін, знову подала на актора в суд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB