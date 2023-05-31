Алека Болдвіна, який застрелив українку, прооперували: перше фото з лікарні

Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: google.com

Американський актор Алек Болдвін опинився на лікарняному ліжку. 65-річну кінозірку прооперували.

Про це у своєму Instagram повідомила його дружина Гіларія.

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Гіларія зізналась, що кінозірка останнім часом постійно мучився від болю. Тому Алек звернувся до медиків, які наполягли на хірургічному втручанні. Болдвіну замінили тазостегновий суглоб.

"Алек отримав нове стегно. Це давно йому було потрібно. Ми стільки пережили разом. Як твій партнер і в міру того, як ти одужуєш, я дуже хочу, щоб ти залишив позаду цю частину життя з дуже сильним хронічним болем і підвищив якість життя", — написала Гіларія.

Інструкторка з йоги зробила спільний кадр з зірковим чоловіком, який лежить на лікарняному ліжку. Алек був одягнений у синій халат, а на його грудях висіли медичні датчики. Болдвін спробував розплющити очі і посміхнутися на фото.

Операція пройшла лише за кілька тижнів після того, як Алек повернувся зі зйомок вестерну "Іржа". Саме при виробництві цього фільму кінозірка застрелив кінооператорку Галину Гатчінс, яка родом з України.

Болдвін був фігурантом судового процесу. Актора звинуватили в ненавмисному вбивстві. Втім, у квітні йому вдалося досягти того, щоб справа проти нього була закрита.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Болдвін вперше став дідусем. Онуку народила старша донька Алека, матір’ю якої є інша голлівудська зірка, акторка Кім Бейсінгер.

Також ми розповідали, що родина Галини Гатчінс, яку застрелив Алек Болдвін, знову подала на актора в суд.