Алек Болдвин впервые после снятия обвинений в убийстве украинки посетил светское мероприятие
Актер Алек Болдуин впервые после снятия обвинений в непреднамеренном убийстве посетил вечеринку. Компанию актеру составила жена.
Фото приготовлений к светскому выходу Хилария Болдуин опубликовала на своей странице в социальной сети .
Алек Болдуин с любимой посетили красную дорожку мероприятия 2023 PEN America Spring Literary Gala в Нью-Йорке.
После продолжительного судебного процесса актер возвращается к привычной жизни.
Напомним, несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены актер должен был стрелять из пистолета, но случайно попал в оператора Галину Хатчинс.
42-летняя украинка скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.
Ранее стало известно, что голливудский актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой. Внучку родила старшая дочь 65-летнего актера, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.