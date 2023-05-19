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Алек Болдвин впервые после снятия обвинений в убийстве украинки посетил светское мероприятие

19 мая 2023 19:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алек Болдвин впервые после снятия обвинений в убийстве украинки посетил светское мероприятие
Алек Болдвин с семьей. Фото: instagram.com/hilariabaldwin
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Алек Болдуин впервые после снятия обвинений в непреднамеренном убийстве посетил вечеринку. Компанию актеру составила жена.

Фото приготовлений к светскому выходу Хилария Болдуин опубликовала на своей странице в социальной сети .

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После продолжительного судебного процесса актер возвращается к привычной жизни.

Напомним, несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены актер должен был стрелять из пистолета, но случайно попал в оператора Галину Хатчинс.

42-летняя украинка скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

Ранее стало известно, что голливудский актер Алек Болдуин впервые стал дедушкой. Внучку родила старшая дочь 65-летнего актера, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.

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