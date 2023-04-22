Родина українки, яку застрелив Алек Болдвін, знову подає на актора в суд: заява адвоката

Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: Wikimedia Commons

Днями з американського актора Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки. Прокуратура штату Нью-Мексико звинувачувала актора в ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Гатчінс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа". Також на актора подали позови члени знімальної групи та родина Галини, яка живе в Україні.

Після зняття звинувачення, родичі Гатчінс подають повторний позов до суду проти голлівудської зірки, повідомляє видання BBC.

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Подробиці скандалу

Глорія Оллред, адвокатка, яка представляє інтереси матері Гатчінс, Ольги Соловей, її батька Анатолія Андросовича та сестри Світлани Земко, заявила, що її клієнти зберігають надію", попри рішення прокуратури зняти кримінальні звинувачення. Вона заявила, що актор "не може уникнути відповідальності" за смерть Галини. Алек Болдвін вже досяг угоди з вдівцем загиблої операторки та її 10-річним сином.

"Містер Болдвін може вдавати, що він не несе відповідальності за те, що натиснув на курок і викинув бойову кулю, яка обірвала життя Галини. Він може втекти в Монтану і вдавати, що він просто актор у фільмі про дикий захід, але в реальному житті він не може втекти від того факту, що він грав головну роль у трагедії, яка мала наслідки в реальному житті", — йдеться в заяві сімейного адвоката.

Вшанування пам'яті Галини Гатчінс біля залу суду. Фото: REUTERS/KEVIN MOHATT

Що вимагає родина

Ще 9 лютого Глорія Олред скликала пресконференцію в Лос-Анджелесі, щоб оголосити про новий позов проти компанії Baldwin and Rust Productions від імені матері, батька та сестри Гатчінс, які проживають в Україні.

Позов вимагає відшкодування збитків для членів сім’ї, які покладалися на фінансову допомогу Гатчінс та, зрештою, на безпечний шлях до США з України, в якій триває повномасштабна війна. Але через загибель Галини, родина лишилась без фінансової підтримки доньки.

Як загинула Галина Гатчінс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річну українку доставили на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Нагадаємо, раніше ми писали, що папараці зняли 65-річного Болдвіна зняли в момент прощання з дружиною Гіларією та маленькою дочкою біля їхніх апартаментів в Нью-Йорку. Алек разом з командою поїхали в аеропорт та полетіли в штат Монтана (на півночі країни) аби продовжити роботу над фільмом "Іржа" після півторарічної перерви.

Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.