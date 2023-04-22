Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Родина українки, яку застрелив Алек Болдвін, знову подає на актора в суд: заява адвоката arrow

Родина українки, яку застрелив Алек Болдвін, знову подає на актора в суд: заява адвоката

22 квітня 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Родина українки, яку застрелив Алек Болдвін, знову подає на актора в суд: заява адвоката
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями з американського актора Алека Болдвіна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві українки. Прокуратура штату Нью-Мексико звинувачувала актора в ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Гатчінс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа". Також на актора подали позови члени знімальної групи та родина Галини, яка живе в Україні. 

Після зняття звинувачення, родичі Гатчінс подають повторний позов до суду проти голлівудської зірки, повідомляє видання BBC.

Читайте також:

Подробиці скандалу 

Глорія Оллред, адвокатка, яка представляє інтереси матері Гатчінс, Ольги Соловей, її батька Анатолія Андросовича та сестри Світлани Земко, заявила, що її клієнти зберігають надію", попри рішення прокуратури зняти кримінальні звинувачення. Вона заявила, що актор "не може уникнути відповідальності" за смерть Галини. Алек Болдвін вже досяг угоди з вдівцем загиблої операторки та її 10-річним сином.

"Містер Болдвін може вдавати, що він не несе відповідальності за те, що натиснув на курок і викинув бойову кулю, яка обірвала життя Галини. Він може втекти в Монтану і вдавати, що він просто актор у фільмі про дикий захід, але в реальному житті він не може втекти від того факту, що він грав головну роль у трагедії, яка мала наслідки в реальному житті", — йдеться в заяві сімейного адвоката.

Вшанування пам'яті Галини Гатчінс біля залу суду. Фото: REUTERS/KEVIN MOHATT

Що вимагає родина

Ще 9 лютого Глорія Олред скликала пресконференцію в Лос-Анджелесі, щоб оголосити про новий позов проти компанії Baldwin and Rust Productions від імені матері, батька та сестри Гатчінс, які проживають в Україні.

Позов вимагає відшкодування збитків для членів сім’ї, які покладалися на фінансову допомогу Гатчінс та, зрештою, на безпечний шлях до США з України, в якій триває повномасштабна війна. Але через загибель Галини, родина лишилась без фінансової підтримки доньки. 

Як загинула Галина Гатчінс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річну українку  доставили на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Нагадаємо, раніше ми писали, що папараці зняли 65-річного Болдвіна зняли в момент прощання з дружиною Гіларією та маленькою дочкою біля їхніх апартаментів в Нью-Йорку. Алек разом з командою поїхали в аеропорт та полетіли в штат Монтана (на півночі країни) аби продовжити роботу над фільмом "Іржа" після півторарічної перерви.

Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB