Алек Болдуин впервые вышел на связь после операции

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: Google

Накануне американский актер Алек Болдуин оказался на больничной койке. 65-летнюю кинозвезду прооперировали. Знаменитости заменили тазобедренный сустав.

В своем Instagram Болдуин вышел на связь с подписчиками и рассказал, как себя чувствует.

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Многодетный голливудский отец признался, что проблемы с ногами начались пять лет назад. Операция требовалась ему еще два года назад, но Болдуину не удавалось выкроить свободные дни в своем плотном графике.

"Было тяжело, но у меня не было времени заниматься этим с точки зрения работы и графика. У меня не было 4-6 недель, чтобы ограничить себя таким образом", — признался Болдуин.

По словам актера, когда он все же собрался лечь под нож, ему пришлось отказаться от операции из-за проблем с анализами. Врачей не устроили показатели сахара в крови.

Впрочем, сейчас ему это удалось. Болдуин заявил, что планирует отказаться от прописанного лекарства, поскольку устал от побочных эффектов. Некоторое время кинозвезда будет соблюдать постельный режим.

Операция прошла всего через несколько недель после того, как Алек вернулся со съемок вестерна "Иржа". Именно при производстве этого фильма кинозвезда застрелил кинооператора Галину Хатчинс, которая родом из Украины.

Болдвин был фигурантом судебного процесса. Актера обвинили в непреднамеренном убийстве. Впрочем, в апреле ему удалось добиться того, чтобы дело против него было закрыто.

Напомним, ранее мы писали, что Алек Болдуин будет выплачивать деньги семье убитой украинки. Также мы рассказывали, что Болдуин впервые стал дедушкой. Внука родила старшая дочь Алека, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.