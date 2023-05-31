Алека Болдуина, который застрелил украинку, прооперировали: первое фото из больницы

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: google.com

Американский актер Алек Болдуин оказался на больничной койке. 65-летнюю кинозвезду прооперировали.

Об этом в своем Instagram сообщила его супруга Хилария.

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Хиллария призналась, что кинозвезда в последнее время постоянно страдала от боли. Поэтому Алек обратился к медикам, которые настояли на хирургическом вмешательстве. Болдуину заменили тазобедренный сустав.

"Алек получил новое бедро. Это давно ему было нужно. Мы столько пережили вместе. Как твой партнер и по мере того, как ты поправляешься, я очень хочу, чтобы ты оставил позади эту часть жизни с очень сильной хронической болью и повысил качество жизни", — написала Хилария.

Инструктор по йоге сделала общий кадр со звездным мужем, который лежит на больничной койке. Алек был одет в синий халат, а на его груди висели медицинские датчики. Болдуин попытался открыть глаза и улыбнуться на фото.

Операция прошла всего через несколько недель после того, как Алек вернулся со съемок вестерна "Ржавчина". Именно при производстве этого фильма кинозвезда застрелил кинооператора Галину Хатчинс, которая родом из Украины.

Болдуин был фигурантом судебного процесса. Актера обвинили в непреднамеренном убийстве. Впрочем, в апреле ему удалось добиться того, чтобы дело против него было закрыто.

Напомним, ранее мы писали, что Болдуин впервые стал дедушкой. Внучку родила старшая дочь Алека, матерью которой является другая голливудская звезда, актриса Ким Бейсингер.

Также мы рассказывали, что семья Галины Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, снова подала на актера в суд.