Макс Барських випустить перший повністю україномовний альбом

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент співака.

Макс Барських оголосив дату релізу першого повністю україномовного лонгплею. Вже 8 вересня альбом співака побачить світ.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

Читайте також:

Головні бестселери та 6 новинок українською

Новий альбом музиканта отримав назву "Зорепад". Премʼєра стане восьмою в дискографії Барських.

Співак Макс Барських випустить новий альбом "Зорепад". Фото: менеджмент співака.

Майбутній реліз Макса Барських умовно можна розділити на дві емоційні частини, адже на слухачів чекає 4 супер хіта — переклади головних бестселерів музиканта, які виконавець вже презентував своїм прихильникам під час туру "Знайти себе", а також 6 абсолютно нових композицій, які ототожнюватимуть "мрії, що не здійснилися"; "мрії, які загадали знов", "про любов до себе та пошук кохання" і "нове життя".

"Новий альбом "Зорепад" та всі пісні, які увійдуть до нього, я виношував майже рік. Проїхавши містами України й зустрівши своїх людей, я відчув потребу подарувати улюблені пісні українською мовою. Просто хочу, щоб вони належали нам з вами та нашим дітям! "Тумани", "Береги", "Подруга-ніч", "Лий, не жалій" — усі вони лунатимуть соловʼїною в студійній якості. Тепер вони ще ближче до серця, і я знаю, як ви чекали на них. Але "Зорепад" — це ще й про нові відчуття. На вас чекають шість абсолютно нових пісень, про які розповім згодом…", — прокоментував майбутню премʼєру співак.

Нагадаємо, Макс Барських переклав свій запальний хіт українською.

Раніше Макс Барських переклав українською хіт "Хочу танцювати".