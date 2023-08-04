ALEKSEEV перепел на украинском свой легендарный хит "Как ты там"
Певец ALEKSEEV перепел на украинском свой хит "Как ты там". Звезде пришлось потратить немало времени на перевод.
Об этом сам ALEKSEEV сказал в комментарии к видео в Youtube.
Сегодня песни нужны больше, чем раньше
Песню артист представил пять лет назад. Она стала одной из основных визиток творчества ALEKSEEV. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину, артист решил отказаться от языка агрессора в своем репертуаре.
ALEKSEEV перевел песню на украинский, новой версией трека "Как ты там" артист поделился на своем YouTube-канале.
"Моей команде понадобилось время, чтобы сделать перевод, в котором останется тот же смысл песни и все будет звучать органично. Я убежден, что переводить нужно так, чтобы на украинском получилось лучше, чем было раньше. Если о переводе говорят "неплохо", считаю, можно даже не начинать. У нас было много версий перевода, но лучшую создал Олег Боднарчук, также есть в новом тексте несколько строк и от меня. Сегодня я чувствую, что мои песни нужны даже больше, чем раньше. Они о нашем настоящем", — говорит певец.
За первый день отрывок песни "Как ты там" в новом звучании на инстаграм-странице артиста просмотрело около полумиллиона фолловеров. А поклонники все больше делятся в сети своими версиями легендарной песни.
Команда певца работает над переводами других песен.
Напомним, Макс Барских выпустит первый полностью украиноязычный альбом.
Ранее Макс Барских перевел на украинский хит "Хочу танцевать".