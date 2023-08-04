ALEKSEEV перепел на украинском свой легендарный хит "Как ты там"

Певец ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Певец ALEKSEEV перепел на украинском свой хит "Как ты там". Звезде пришлось потратить немало времени на перевод.

Об этом сам ALEKSEEV сказал в комментарии к видео в Youtube.

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Сегодня песни нужны больше, чем раньше

Песню артист представил пять лет назад. Она стала одной из основных визиток творчества ALEKSEEV. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину, артист решил отказаться от языка агрессора в своем репертуаре.

ALEKSEEV перевел песню на украинский, новой версией трека "Как ты там" артист поделился на своем YouTube-канале.

"Моей команде понадобилось время, чтобы сделать перевод, в котором останется тот же смысл песни и все будет звучать органично. Я убежден, что переводить нужно так, чтобы на украинском получилось лучше, чем было раньше. Если о переводе говорят "неплохо", считаю, можно даже не начинать. У нас было много версий перевода, но лучшую создал Олег Боднарчук, также есть в новом тексте несколько строк и от меня. Сегодня я чувствую, что мои песни нужны даже больше, чем раньше. Они о нашем настоящем", — говорит певец.

За первый день отрывок песни "Как ты там" в новом звучании на инстаграм-странице артиста просмотрело около полумиллиона фолловеров. А поклонники все больше делятся в сети своими версиями легендарной песни.

Команда певца работает над переводами других песен.

Напомним, Макс Барских выпустит первый полностью украиноязычный альбом.

Ранее Макс Барских перевел на украинский хит "Хочу танцевать".