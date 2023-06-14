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Аліна Байкова продемонструвала модельну фігуру у патріотичному купальнику

14 червня 2023 16:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аліна Байкова у бікіні продемонструвала модельну фігуру
Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Аліна Байкова, як тільки може привертає увагу світової спільноти до ситуації в Україні. Цього разу знаменитість ще раз нагадала всім, з якої країни найгарніші дівчата у світі.

Відповідний пост Байкова зробила у своєму Instagram-stories.

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Патріотичний настрій

Після інциденту на Каннському кінофестивалі Аліна Байкова продовжує гордо демонструвати українську символіку. Цього разу красуня позувала у жовто-блакитному бікіні, демонструючи свою модельну фігуру.

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

 

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Навіть на пробіжку модель вдягає український прапорець.

Минулого місяця українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що вона висловила активну підтримку Україні. Манекенниця завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованому Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської, "Путін, йди слідом за російським кораблем". Байкову попросили залишити захід.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

Раніше модель Аліна Байкова обурилася поведінкою закордонної колеги. Модель Маріанна Фонсека позувала на червоній доріжці у Каннах із символом на підтримку України, а пізніше поділилася обкладинкою російського журналу, для якого знімалася.

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