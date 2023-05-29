Канни: Андре Тан прокоментував арешт моделі

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

Про це Тан зробив відповідний допис у Instagram.

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Подробиці інциденту

Українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що вона висловила активну підтримку Україні. Манекенниця завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованому Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської, "Путін, йди слідом за російським кораблем". Байкову попросили залишити захід.

Дизайнер Андре Тан став на бік супермоделі.

"Аліну заарештували та попросили покинути червону доріжку, оскільки фестиваль не хоче займатися політикою. Вони дозволили залишитися, але тільки за умови, що вона прикриє футболку з написом F*CK YOU PUTIN тренчем. Світ, прокинься! Фраза "Поза політикою" наразі прирівнюється до позиції ЗА війну. Це те саме, що стояти на боці ворогів свободи та людських прав, замовчуючи їх злочини. Ми не можемо дозволити собі бути байдужими! І не дамо забути світові, що коїться у нашій країні кожного дня! Кричимо та підтримуймо українське! Слава Україні 🇺🇦", — прокоментував дизайнер.

Том-модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку у тренчі бренду Андре Тана. Марка була створена під час повномасштабної війни і працює лише з переробленими матеріалами. До речі, абревіатура назви бренду RDNT розшифровується як radiant — "сяйливий, променистий". Така назва символізує особливий одяг, створений під кольори аури — жовтий, блакитний, зелений, рожевий, фіолетовий.

Сам Андре Тан теж побував у Каннах. Модельєр ділився фото та відео з вечірок та показів.

Раніше дизайнер Андре Тан зізнався, що в нього виникли проблеми зі здоров’ям. Модельєр назвав причини, які стали їхніми причинами.

Нагадаємо, Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням. Кожен лук, переконує модельєр, це його особисте зізнання у коханні Україні.