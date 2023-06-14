Алина Байкова в бикини продемонстрировала модельную фигуру

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова, как только может привлекать внимание мирового сообщества к ситуации в Украине. На этот раз знаменитость еще раз напомнила всем, из какой страны самые красивые девушки в мире.

Соответствующий пост Байкова сделала в своем Instagram-stories.

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После инцидента на Каннском кинофестивале Алина Байкова продолжает гордо демонстрировать украинскую символику. На этот раз красавица позировала в желто-голубом бикини, показывая свою модельную фигуру.

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Даже на пробежку модель надевает украинский флажок.

В прошлом месяце украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах. Все потому, что она выразила активную поддержку Украине. Манекенщица посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованному Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского, "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.

Напомним, дизайнер Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия менеджеров кинофестиваля.

Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежной коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.