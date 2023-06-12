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Лобода емоційно виступила на підтримку України

12 червня 2023 20:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Війна в Україні: Лобода емоційно виступила на підтримку України
Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Світлана Лобода виступила у Ризі. Зірка заявила, що кошти від концерту підуть на підтримку постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Про це артистка розповіла в Instagram.

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Під час концерту артистка заспівала свої хіти. А пізніше вийшла на сцену з українським прапором та виголосила емоційну промову.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

"Щастя виходити на сцену і знати, що перед тобою не просто люди, яким подобається твоя музика, а лише ті, хто поділяє твої погляди, вірить тобі та любить твою країну! — написала Світлана Лобода і додала. — Сьогодні я хочу направити допомогу мешканцям Херсонщини, яким вона особливо потрібна. Разом відбудуємо Україну! А через пекло мають пройти ті, хто замахнувся на нашу Велику Землю".

Фоловери зазначили щедрість артистки, але запитали, якщо вона так любить свою країну, чому допис в соціальній мережі зробила російською.

 

Скриншот instagram.com/lobodaofficial/

 

Скриншот instagram.com/lobodaofficial/

 

Скриншот instagram.com/lobodaofficial/

Одразу після трагедії на Херсонщині артистка заявила, що готова надати квартиру в Києві багатодітній родині, яка постраждала після підриву Каховської ГЕС.

Раніше стало відомо, що після підриву Каховської ГЕС, який призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи на півдні нашої країни, українські знаменитості долучилися до зборів коштів на допомогу. Креативно до цієї благодійної ініціативи підійшов шоумен Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, співачка Руслана звернулась до світової спільноти по допомогу. Зірка закликала допомогти з евакуацією людей, які постраждали після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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