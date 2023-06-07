Аліна Байкова розкритикувала модель, яка підтримала Україну, але знялася для росіян
Українська модель Аліна Байкова обурилась поведінкою закордонної колеги. Модель Маріанна Фонсека позувала на червоній доріжці у Каннах з символом на підтримку України, а пізніше поділилась обкладинкою російського журналу, для якого знімалася.
Про це Бакова написала у своєму Instagram.
Аліна Байкова показала, як власноруч надягає Маріанні українській прапорець. Але згодом та похизувалась черговою обкладинкою для російського глянцю.
"Вчора Росія підірвала українську гідро та електростанцію. Велика екологічна та гуманітарна катастрофа. А Маріанна Фонсека, яка підтримувала Україну, гордо публікує нову обкладинку російського журнал. Є щось в цьому житті що я не розумію?", — розкритикувала колегу Байкова.
Марианна Фонсека — бразильська модель купальників, яка виступала на подіумі для кількох найбільших гравців індустрії моди, включаючи Timberland, Lancome і Dior.
Нагадаємо, українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що подруга актора Леонардо Ді Капріо висловила активну підтримку Україні. на її захист стали українські знаменитості.
Раніше прихильники кінофестивалю у Каннах були обурені великою кількістю моделей, блогерів, зірок реаліті-шоу, Instagram інфлюенсерів та далеких від кіно особистостей. Престижна подія, на думку фанатів Каннського кінофестивалю, перетворилась на жарт та цирк.