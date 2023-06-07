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Аліна Байкова розкритикувала модель, яка підтримала Україну, але знялася для росіян

7 червня 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аліна Байкова розкритикувала модель, яка підтримала Україну, але знялася для росіян
Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська модель Аліна Байкова обурилась поведінкою закордонної колеги. Модель Маріанна Фонсека позувала на червоній доріжці у Каннах з символом на підтримку України, а пізніше поділилась обкладинкою російського журналу, для якого знімалася.

Про це Бакова написала у своєму Instagram.

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Аліна Байкова показала, як власноруч надягає Маріанні українській прапорець. Але згодом та похизувалась черговою обкладинкою для російського глянцю.

Аліна Байкова надягає прапорець колезі. Фото: instagram.com/alina_baikova/

"Вчора Росія підірвала українську гідро та електростанцію. Велика екологічна та гуманітарна катастрофа. А Маріанна Фонсека, яка підтримувала Україну, гордо публікує нову обкладинку російського журнал. Є щось в цьому житті що я не розумію?", — розкритикувала колегу Байкова.

Марианна Фонсека — бразильська модель купальників, яка виступала на подіумі для кількох найбільших гравців індустрії моди, включаючи Timberland, Lancome і Dior.

Маріанна Фонсека. Фото: instagram.com/mariannefonseca/

Нагадаємо, українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що подруга актора Леонардо Ді Капріо висловила активну підтримку Україні. на її захист стали українські знаменитості.

Раніше прихильники кінофестивалю у Каннах були обурені великою кількістю моделей, блогерів, зірок реаліті-шоу, Instagram інфлюенсерів та далеких від кіно особистостей. Престижна подія, на думку фанатів Каннського кінофестивалю, перетворилась на жарт та цирк.

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