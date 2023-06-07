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Алина Байкова раскритиковала модель, которая поддержала Украину, но снялась для россиян

7 июня 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Байкова раскритиковала модель, которая поддержала Украину, но снялась для россиян
Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежного коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.

Об этом Бакова написала в своем Instagram.

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Алина Байкова показала, как собственноручно надевает Марианне украинский флажок. Но потом та похвасталась очередной обложкой для русского глянца.

Алина Байкова надевает флажок коллеги. Фото: instagram.com/alina_baikova/

"Вчера Россия взорвала украинскую гидро и электростанцию. Большая экологическая и гуманитарная катастрофа. А поддерживавшая Украину Марианна Фонсека гордо публикует новую обложку российского журнала. Есть что-то в этой жизни чего я не понимаю?", — раскритиковала коллегу Байкова.

Марианна Фонсека — бразильская модель купальников, выступавшая на подиуме для нескольких крупнейших игроков индустрии моды, включая Timberland, Lancome и Dior.

Марианна Фонсека. Фото: instagram.com/mariannefonseca/

Напомним, украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах. Все потому, что подруга актера Леонардо Ди Каприо выразила активную поддержку Украине. На ее защиту стали украинские знаменитости.

Ранее поклонники кинофестиваля в Каннах были возмущены большим количеством моделей, блоггеров, звезд реалити-шоу, Instagram инфлюэнсеров и далеких от кино личностей. Престижное событие, по мнению фанатов Каннского кинофестиваля, превратилось в шутку и цирк.

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