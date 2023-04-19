Алина Гросу побывала на съемочной площадке второй части фильма "Джокер" в Голливуде

Певица Алина Гросу в Калифорнии. Фото: Instagram/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая в конце прошлого года переехала жить в США и на время исчезла из соцсетей, стала чаще выходить на связь и делиться с поклонниками подробностями своей жизни за рубежом.

В этот раз девушка рассказала о том, чем планирует заниматься в США и поделилась откровенным снимком в своем Instagram.

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Алина Гросу признает, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что много учится и продолжает работать над новым материалом.

Певица сообщила, что уже в скором времени запишет новую песню и даже планирует снять на нее клип.

"Планирую клип, но даже не представляю, как его снимать, потому что понимаю, что есть более важные вещи, на которые сейчас нужны средства" , — поделилась мыслями Алина.

Гросу отметила, что также занимается благотворительностью, но деньги не собирает, а помогает исключительно теми средствами, которые зарабатывает сама.

Известно, что Алина продолжает совершенствовать свое актерское мастерство в Голливуде и часто посещает киностудии и съемочные площадки. Недавно девушка сообщила, что ей даже удалось увидеть своими глазами съемку одной из сцен второго фильма "Джокер".

Алина Гросу побывала на съемочной площадке в Голливуде. Фото: Instagram/alina_grosu

Неизвестно, удалось ли Гросу увидеть Леди Гагу и Хоакина Феникса, но девушка признается, что была "в шоке".

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