Аліна Гросу показала романтичне відео, зняте її хлопцем

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Grosu презентувала нове лірик-відео на сингл "Сумую". У ньому артистка привідкрила секрети особистого життя.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Романтика в простоті

Нова відеоробота знята хлопцем артистки. Основною локацією для зйомок став відомий пірс Санто-Моніка, де знімали чимало всесвітньовідомих кліпів та фільмів, наприклад "Титанік", "Форрест Гамп", "Нічна течія", "Містер Бін","Залізна людина" та інші. Прем’єра пісні "Сумую" відбулася на офіційному youtube-каналі співачки.

"Всі кадри взяті з нашого особистого архіву. Це був один з рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Зізнаюсь, ми тоді вперше дозволили собі вийти на таку прогулянку. По-перше, зараз не дуже доречно. По-друге, в обох багато роботи. Але, це була особлива дата для нас і тому вирішили зустріти її по-особливому. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони піднімають настрій", — сказала співачка.

Пісня "Сумую" присвячена всім, хто зараз в розлуці, хто сумує за другою половиною:

"В будь-які часи, як би нам не було складно, треба час для кохання і стосунків. Хоч в пісні розповідається про сум за другою половинкою, але в той самий час є спогади про позитивні моменти, про дотики, побачення, і це тримає та надихає в очікуванні зустрічі із дорогим серцю чоловіком", — говорить Гросу.

Лірик-відео дає можливість сповна поринути в романтичну атмосферу:

"Ми зробили так, щоб у людини, яка дивиться було відчуття що вона поряд зі мною. Коханий спеціально для цього знімав телефоном з висоти очей. Для цього кріпили телефон йому на голову. До речі, треба уважно дивитися відеороботу, бо не дивлячись на те, що мене знімав хлопець, можливо, у якомусь віддзеркаленні ви побачите його. Наші стосунки я відкривати не хочу, але зараз я закохана і бажаю поділитися своїми почуттями із шанувальниками", — сказала артистка.

Відзначимо, що співачка планує випускати нові треки та лірик-відео щомісяця.

Раніше Аліна Гросу заінтригувала фоловерів пікантним відео, на якому з'явився оголений чоловік у спальні.

Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її у день народження у Лос-Анджелесі.