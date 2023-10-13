Алина Гросу показала романтическое видео, снятое ее парнем

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Grosu представила новое лирик-видео на сингл "Сумую". В нем артистка открыла секреты личной жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Романтика в простоте

Новая видеоработа снята парнем артистки. Основной локацией для съемок стал известный пирс Санта-Моника, где снимали немало всемирно известных клипов и фильмов, например "Титаник", "Форрест Гамп", "Ночное течение", "Мистер Бин", "Железный человек" и другие. Премьера песни "Сумую" состоялась на официальном youtube-канале певицы.

"Все кадры взяты из нашего личного архива. Это был один из редких дней, когда нам удалось романтично провести время. Признаюсь, мы тогда впервые позволили себе выйти на такую прогулку. Во-первых, сейчас не очень уместно. Во-вторых, у обоих много работы. Но это была особая дата для нас и поэтому решили встретить ее по-особому. Вся романтика в простоте: в ценности совместного вечера, в объятиях, во взглядах, даже детские аттракционы поднимают настроение", — сказала певица.

Песня "Сумую" посвящена всем, кто сейчас в разлуке, кто скучает по второй половине:

"В любое время, как бы нам ни было сложно, нужно время для любви и отношений. Хоть в песне рассказывается о грусти по второй половинке, но в то же время есть воспоминания о положительных моментах, о прикосновениях, свиданиях, и это держит и вдохновляет в ожидании встречи с дорогим сердцу мужчиной", — говорит Гросу.

Лирик-видео дает возможность сполна погрузиться в романтическую атмосферу:

"Мы сделали так, чтобы у человека, который смотрит было ощущение, что он рядом со мной. Любимый специально для этого снимал телефоном с высоты глаз. Для этого крепили телефон ему на голову. Кстати, нужно внимательно смотреть видеоработу, потому что несмотря на то , что меня снимал парень, возможно, в каком-то отражении вы увидите его. Наши отношения я открывать не хочу, но сейчас я влюблена и желаю поделиться своими чувствами с поклонниками", — сказала артистка.

Отметим, что певица планирует выпускать новые треки и лирик-видео ежемесячно.

Ранее Алина Гросу заинтриговала фолловеров пикантным видео, на котором появился обнаженный мужчина в спальне.

Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, проведали ее в день рождения в Лос-Анджелесе.