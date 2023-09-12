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"Клин клином вибивають": Гросу прокоментувала відео з оголеним чоловіком у спальні

12 вересня 2023 12:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Клин клином вибивають": Гросу прокоментувала відео з оголеним чоловіком у спальні
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Аліна Гросу нещодавно заінтригувала фоловерів пікантним відео, на якому з'явився оголений чоловік у спальній кімнаті. Після того, як ролик викликав чимало запитань у її фоловерів, зірка вирішила прокоментувати відео.

Відповідний допис з'явився на сторінці Гросу у Instagram.

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На відео, яким поділилася днями співачка,вона лежить у ліжку, співає нову пісню "Звичка", а на фоні проходить оголений чоловік.

"А ви слідкуєте за своїми колишніми з лівих сторінок? Чи почали нове щасливе життя?", — прокоментувала відео артистка.

 

Прихильники були вражені побаченим і почали припускати, що, можливо, зірка співає про свого колишнього нареченого Романа Полянського.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Сьогодні Гросу вирішила прояснити ситуацію і зробила наступний допис:

"Дивлячись реакції ваші на своє останнє відео, я зрозуміла одне — відоси ви дивитеся не до кінця, а даремно. Особливо комент: "скільки можна страждати по…." викликав в мене бурю емоцій. Так ось, саме тим хто все-таки побачив, я хочу сказати, що клин клином вишибають. І страждати потрібно саме так, не інакше. Без сліз. Без безсонних ночей (хоча…) І з позитивним мисленням. Запишіть, як інструкцію, жартую, головне, не плачте. А так робіть, що хочете", — прокоментувала Гросу.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Вона дуже сумує за родиною. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі.

Раніше Аліна Гросу у салоні краси потролила скандал про "10/10".

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