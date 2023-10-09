Щоб більше не жаліли: Аліна Гросу показала ніжності з бойфрендом
Співачка Аліна Гросу переконує шанувальників, що відпустила старе кохання. Зірка вперше показала шанувальникам свого нового бойфренда.
Відео з побачення артистка опублікувала у своїх соціальних мережах.
Новий обранець Аліни Гросу
Після розставання з російським актором Романом Полянським співачка неприховувала своє особисте життя. Після виходу пісні "Звичку" прихильники кинулися жаліти артистку, стверджуючи, що вона тужить за Романом. Дехто в одному з відео артистки навіть побачив постать чоловіка, схожого на Полянського.
Тому Гросу поділилася романтичними кадрами з загадковим чоловіком та натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках. Аліна показала, як чоловік ніжно тримає її за руку під час побачення у кафе. Хлопець ласкаво гладив її по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом.
"Щоб сильно мене не жаліли. А то від кожного коменту "Аліно, не плач" — око сіпається", — прокоментувала одну зі сторіз співачка.
Раніше Аліна Гросу заінтригувала фоловерів пікантним відео, на якому з'явився оголений чоловік у спальній кімнаті. Прихильники припустили, що, можливо, це її колишнійф наречений Роман Полянський.
Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі.