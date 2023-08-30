Маленька любов: Аліна Гросу "заспівала" брату одну зі своїх перших пісень

Співачка Аліна Гросу з братом. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу привітала молодшого братика з днем народження. Зірка поділилася архівними кадрами у компанії хлопчика.

Про це стало відомо з Instagram Аліни Гросу.

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Ніжне привітання

Аліна Гросу перебуває у США, але, зізнається співачка, вона дуже сумує за родиною. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі. Гросу вирішила порадувати брата теж особливим сюрпризом.

"Сьогодні у мого молодшенького брата Михайлика день народження. І дуже хочеться побажати йому рости щасливою дитиною, під мирним небом, з усіма звичайними радощами, які тільки можна уявити, незважаючи ні на що, щоб ніколи не плакав від страху та болю, щоб кожен день був казковим і щоб він виріс справжнім, сильним, мудрим, надійним чоловіком і гордістю своєї нації та сімʼї. P.s. На фоні грає одна з моїх перших пісень (мені було рочки 4 чи то 5) — Маленька любов", — прокоментувала відео Гросу.

На кадрах Аліна разом з хлопчиком весело проводить час, обіймає та грає в ігри.

Це не вперше, коли зірка радує близьких музичним подарунком. Минулого місяця співачка у день народження свого тата випустила зворушливу пісню "Батьки". Артистка присвятила її всім українським татам і мамам.

Нагадаємо, Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці.

Раніше Аліна Гросу у салоні краси потролила скандал про "10/10".