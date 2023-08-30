Маленька любов: Аліна Гросу "заспівала" брату одну зі своїх перших пісень
Співачка Аліна Гросу привітала молодшого братика з днем народження. Зірка поділилася архівними кадрами у компанії хлопчика.
Про це стало відомо з Instagram Аліни Гросу.
Ніжне привітання
Аліна Гросу перебуває у США, але, зізнається співачка, вона дуже сумує за родиною. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі. Гросу вирішила порадувати брата теж особливим сюрпризом.
"Сьогодні у мого молодшенького брата Михайлика день народження. І дуже хочеться побажати йому рости щасливою дитиною, під мирним небом, з усіма звичайними радощами, які тільки можна уявити, незважаючи ні на що, щоб ніколи не плакав від страху та болю, щоб кожен день був казковим і щоб він виріс справжнім, сильним, мудрим, надійним чоловіком і гордістю своєї нації та сімʼї. P.s. На фоні грає одна з моїх перших пісень (мені було рочки 4 чи то 5) — Маленька любов", — прокоментувала відео Гросу.
На кадрах Аліна разом з хлопчиком весело проводить час, обіймає та грає в ігри.
Це не вперше, коли зірка радує близьких музичним подарунком. Минулого місяця співачка у день народження свого тата випустила зворушливу пісню "Батьки". Артистка присвятила її всім українським татам і мамам.
Нагадаємо, Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці.
Раніше Аліна Гросу у салоні краси потролила скандал про "10/10".