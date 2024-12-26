Аліна Гросу показала, з ким зустріла Різдво після повернення в Україну — фото

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу на зимові свята повернулася до України зі США. Виконавиця захотіла зустріти Різдво в родинному колі.

Фото зі святкування співачка поділилася в Instagram.

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25 грудня родина знаменитості зібралася разом для святкування Різдва. На фото, яким Гросу поділилася у соцмережі, вона позувала за святковим столом поруч зі своєю бабусею.

У кадрі співачка ніжно обійняла рідну людину, сидячи поряд.

Аліна Гросу зі своєю бабусею. Фото: instagram.com/alina_grosu

У підписі до світлині Гросу привітала своїх шанувальників зі святом.

"Ми з бабусею вітаємо всіх, хто святкує, з Різдвом", — написала виконавиця.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Аліна Гросу виїхала за кордон. Наразі співачка мешкає у США, де продовжує свою музичну кар'єру та навчається у акторській школі.

Нещодавно співачка повернулася до України та показала рідкісні кадри з мамою та молодшим братом.

Також ми писали, що Брітні Спірс вперше за два роки побачилася зі своїми синами на Різдво.