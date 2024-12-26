Аліна Гросу показала, з ким зустріла Різдво після повернення в Україну — фото

Аліна Гросу показала, з ким зустрічала Різдво в Україні
Співачка Аліна Гросу на зимові свята повернулася до України зі США. Виконавиця захотіла зустріти Різдво в родинному колі.
Фото зі святкування співачка поділилася в Instagram.
Аліна Гросу показалася зі своєю бабусею
25 грудня родина знаменитості зібралася разом для святкування Різдва. На фото, яким Гросу поділилася у соцмережі, вона позувала за святковим столом поруч зі своєю бабусею.
У кадрі співачка ніжно обійняла рідну людину, сидячи поряд.
У підписі до світлині Гросу привітала своїх шанувальників зі святом.
"Ми з бабусею вітаємо всіх, хто святкує, з Різдвом", — написала виконавиця.
Зазначимо, що під час повномасштабної війни Аліна Гросу виїхала за кордон. Наразі співачка мешкає у США, де продовжує свою музичну кар'єру та навчається у акторській школі.
Нещодавно співачка повернулася до України та показала рідкісні кадри з мамою та молодшим братом.
Також ми писали, що Брітні Спірс вперше за два роки побачилася зі своїми синами на Різдво.
Читайте Новини.LIVE!