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Аліна Гросу показала, з ким зустрічала Різдво в Україні

26 грудня 2024 14:05
Марія Покровська - Редактор
Аліна Гросу показала, з ким зустріла Різдво після повернення в Україну — фото
Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Марія Покровська - Редактор

Співачка Аліна Гросу на зимові свята повернулася до України зі США. Виконавиця захотіла зустріти Різдво в родинному колі.

Фото зі святкування співачка поділилася в Instagram.

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25 грудня родина знаменитості зібралася разом для святкування Різдва. На фото, яким Гросу поділилася у соцмережі, вона позувала за святковим столом поруч зі своєю бабусею.

У кадрі співачка ніжно обійняла рідну людину, сидячи поряд.

Аліна Гросу зі своєю бабусею
Аліна Гросу зі своєю бабусею. Фото: instagram.com/alina_grosu

У підписі до світлині Гросу привітала своїх шанувальників зі святом.

"Ми з бабусею вітаємо всіх, хто святкує, з Різдвом", — написала виконавиця.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Аліна Гросу виїхала за кордон. Наразі співачка мешкає у США, де продовжує свою музичну кар'єру та навчається у акторській школі.

Нещодавно співачка повернулася до України та показала рідкісні кадри з мамою та молодшим братом.

Також ми писали, що Брітні Спірс вперше за два роки побачилася зі своїми синами на Різдво.

соцмережі Аліна Гросу родина Різдво українські зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

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