Алина Гросу показала, с кем встретила Рождество по возвращении в Украину — фото

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу на зимние праздники вернулась в Украину из США. Исполнительница захотела встретить Рождество в кругу семьи.

Фото с празднования певица поделилась в Instagram.

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Алина Гросу показалась со своей бабушкой

25 декабря семья знаменитости собралась вместе для празднования Рождества. На фото, которым Гросу поделилась в соцсети, она позировала за праздничным столом рядом со своей бабушкой.

В кадре певица нежно обняла родного человека, сидя рядом.

Алина Гросу со своей бабушкой. Фото: instagram.com/alina_grosu

В подписи к фотографии Гросу поздравила своих поклонников с праздником.

"Мы с бабушкой поздравляем всех, кто празднует, с Рождеством", — написала исполнительница.

Отметим, что во время полномасштабной войны Алина Гросу уехала за границу. В настоящее время певица проживает в США, где продолжает свою музыкальную карьеру и учится в актерской школе.

Недавно певица вернулась в Украину и показала редкие кадры с мамой и младшим братом.

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