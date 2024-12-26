Алина Гросу показала, с кем встретила Рождество по возвращении в Украину — фото

Алина Гросу показала, с кем встречала Рождество в Украине
Певица Алина Гросу на зимние праздники вернулась в Украину из США. Исполнительница захотела встретить Рождество в кругу семьи.
Фото с празднования певица поделилась в Instagram.
Алина Гросу показалась со своей бабушкой
25 декабря семья знаменитости собралась вместе для празднования Рождества. На фото, которым Гросу поделилась в соцсети, она позировала за праздничным столом рядом со своей бабушкой.
В кадре певица нежно обняла родного человека, сидя рядом.
В подписи к фотографии Гросу поздравила своих поклонников с праздником.
"Мы с бабушкой поздравляем всех, кто празднует, с Рождеством", — написала исполнительница.
Отметим, что во время полномасштабной войны Алина Гросу уехала за границу. В настоящее время певица проживает в США, где продолжает свою музыкальную карьеру и учится в актерской школе.
Недавно певица вернулась в Украину и показала редкие кадры с мамой и младшим братом.
Также мы писали, что Бритни Спирс впервые за два года увиделась со своими сыновьями на Рождество.
Читайте Новини.LIVE!