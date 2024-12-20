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Аліна Гросу повернулася до України та показалася разом із рідними

20 грудня 2024 17:45
Марія Покровська - Редактор
Аліна Гросу повернулася до України та показала свою родину — фото
Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Марія Покровська - Редактор

Співачка Аліна Гросу, яка під час війни переїхала жити до США, повернулася до України. Виконавиця показала, як проводить час зі своєю родиною.

Кадрами з рідними артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Новорічні свята співачка вирішила провести разом зі своєю родиною на батьківщині. Днями Гросу приїхала до рідного міста Чернівці.

У своєму блогу Аліна поділилася фото із сім'єю. На одному з кадрів співачка позувала поруч зі своєю мамою Ганною у гарних ошатних сукнях.

"Моя", — коротко підписала фото Гросу та додала емоджи у  вигляді червоного сердечка.

Аліна Гросу зі своєю мамою
Аліна Гросу зі своєю мамою. Фото: instagram.com/alina_grosu

Також співачка завітала на шкільне свято до свого молодшого брата Михайлика. Хлопчик брав участь у концерті до Нового року. Серед дітей одразу можна впізнати брата співачки, адже вони дуже схожі між собою.

"По носику зрозуміло, хто мій братик", — підмітила Гросу.

Брат Аліни Гросу (в окулярах)
Брат Аліни Гросу (в окулярах). Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, зірка виступила на святі із промовою та побажала дітлахам щасливого майбутнього і успіхів у прийдешньому році.

Співачка Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/cv_lyceum_6

Нагадаємо, днями Аліна Гросу привітала свою маму із днем народження та поділилася рідкісними фото із нею.

Також співачка натякнула на вагітність від свого чоловіка-росіянина.

соцмережі Аліна Гросу родина українські зірки співачка

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