Аліна Гросу повернулася до України та показала свою родину — фото

Аліна Гросу повернулася до України та показалася разом із рідними
Співачка Аліна Гросу, яка під час війни переїхала жити до США, повернулася до України. Виконавиця показала, як проводить час зі своєю родиною.
Кадрами з рідними артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Аліна Гросу показала маму та молодшого брата
Новорічні свята співачка вирішила провести разом зі своєю родиною на батьківщині. Днями Гросу приїхала до рідного міста Чернівці.
У своєму блогу Аліна поділилася фото із сім'єю. На одному з кадрів співачка позувала поруч зі своєю мамою Ганною у гарних ошатних сукнях.
"Моя", — коротко підписала фото Гросу та додала емоджи у вигляді червоного сердечка.
Також співачка завітала на шкільне свято до свого молодшого брата Михайлика. Хлопчик брав участь у концерті до Нового року. Серед дітей одразу можна впізнати брата співачки, адже вони дуже схожі між собою.
"По носику зрозуміло, хто мій братик", — підмітила Гросу.
Окрім того, зірка виступила на святі із промовою та побажала дітлахам щасливого майбутнього і успіхів у прийдешньому році.
Нагадаємо, днями Аліна Гросу привітала свою маму із днем народження та поділилася рідкісними фото із нею.
Також співачка натякнула на вагітність від свого чоловіка-росіянина.
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