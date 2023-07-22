Аліна Гросу похизувалась розкішним декольте у прозорому корсеті

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка Аліна Гросу порадувала підписників відвертими фото. Зірка навіть прикрила одну світлину сердечком, адже вийшло занадто спокусливо.

Знімками Гросу поділилася у своєму Instagram.

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На селфі Аліна Гросу позує у прозорму корсеті та яскравій спідниці. Таким чином знаменитість спробувала налаштувати підписників на позитив:

"Сподіваюсь, доброго ранку. Нехай ваш день буде казковим та спокійним", — прокоментувала фото Гросу.

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

До речі, Аліна Гросу після своєї заяви, що зараз не витрачає гроші на салони краси, показала цьому доказ. Зірка в домашніх умовах робить процедури з догляду за собою. Гросу зараз перебуває у США. Зірка зізналася, що здебільшого витрачає зароблені гроші на благодійність, а на процедурах краси у професійних закладах заощаджує.

"Пофарбувала волосся вдома, зробила собі маску. Зараз ще манікюр зроблю. Здається, настав час відкривати салон. І працювати самій", — розповіла зірка.

Артистка нещодавно розповіла, що вперше в житті виграла в лотерею.

Нагадаємо, відео на пісню "Грозами" Аліна Гросу зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.