Алина Гросу похвасталась роскошным декольте в прозрачном корсете

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу порадовала подписчиков откровенными фото. Звезда даже прикрыла одну фотографию сердечком, потому что получилось слишком соблазнительно.

Снимками Гросу поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Игривый образ

На селфи Алина Гросу позирует в прозрачной корсете и яркой юбке. Таким образом, знаменитость попытался настроить подписчиков на позитив:

"Надеюсь, доброе утро. Пусть ваш день будет сказочным и спокойным", — прокомментировала фото Гросу.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Кстати, Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому подтверждение. Звезда в домашних условиях делает процедуры по уходу за собой. Гросу сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит.

"Покрасила волосы дома, сделала себе маску. Сейчас еще маникюр сделаю. Кажется, пора открывать салон. И работать самой", — рассказала звезда.

Артистка недавно рассказала, что впервые в жизни выиграла лотерею.

Напомним, видео на песню "Грозами" Алина Гросу сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.