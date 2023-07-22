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Алина Гросу похвасталась роскошным декольте в прозрачном корсете

22 июля 2023 12:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу похвасталась роскошным декольте в прозрачном корсете
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская певица Алина Гросу порадовала подписчиков откровенными фото. Звезда даже прикрыла одну фотографию сердечком, потому что получилось слишком соблазнительно.

Снимками Гросу поделилась в своем Instagram.

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На селфи Алина Гросу позирует в прозрачной корсете и яркой юбке. Таким образом, знаменитость попытался настроить подписчиков на позитив:

"Надеюсь, доброе утро. Пусть ваш день будет сказочным и спокойным", — прокомментировала фото Гросу.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Кстати, Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому подтверждение. Звезда в домашних условиях делает процедуры по уходу за собой. Гросу сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит.

"Покрасила волосы дома, сделала себе маску. Сейчас еще маникюр сделаю. Кажется, пора открывать салон. И работать самой", — рассказала звезда.

Артистка недавно рассказала, что впервые в жизни выиграла лотерею.

Напомним, видео на песню "Грозами" Алина Гросу сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.

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