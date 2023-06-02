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Наче Мерилін Монро: Аліна Гросу представила кліп, знятий на телефон

2 червня 2023 12:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новий кліп Аліна Гросу зняла на телефон
Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка GROSU презентувала новий сингл про кохання. Відео на трек "Грозами" зірка зняла у сонячному Лос-Анджелесі.

Відео артистка виклала на своєму Youtube.

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Співачка не знала, яку нову пісню випускати: щемливу чи позитивну, тож виклала фрагменти обох та попросила поділитися думками слухачів. Більшість висловились, що сьогодні на часі саме танцювальна і запальна "Грозами".

"І це не дивно, адже моя нова пісня створена для підняття настрою,а які б тяжкі часи не були, люди завжди закохуються та шукають позитив у кожному дні", — підкреслила артистка.

Прихильники зірки оцінили її новинку, та порівняли образ з Мерилін Монро.

Сингл про незаплановане, довготривале кохання, яке приносить задоволення, але в той самий час може бути токсичним:

"Буває, що випадкова зустріч швидко переростає у п'янке кохання. Ми тільки-но починаємо проводити час з людиною, яка нам надзвичайно сподобалась і це викликає бурю емоцій, але не завжди це приводить до добра", — говорить артистка.

Це перший хіт української співачки, який вона записувала на відомій студії Лос-Анджелеса, де свої хіти створювало багато світових артистів.

"Звичайно, важко записувати трек без моєї команди з Києва. Я дуже за ними сумую. Але, поки я проходжу навчання в акторській школі в Америці, ми вирішили звернутися до іменитої студії, і це був цікавий досвід", — ділиться зірка.

Разом із треком, артистка презентувала нову відеороботу. Зйомки проходили між заняттями, знімала на телефон та монтувала власними силами:

"Витрачати кошти на кліп сьогодні не на часі! Зараз є більш важливі речі, на які йдуть гроші. Проте, хотілося зробити подарунок глядачам, сподіваюсь в мене це вийшло", — поділилася артистка.

Нагадаємо, після переїзду у США співачка Аліна Гросу стала рідше з’являтися у соцмережах. Втім, артистка виправила цю ситуацію та вийшла на зв’язок з підписниками. 

Раніше Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.

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