Алина Гросу вернулась в Украину и показала свою семью — фото

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу, которая во время войны переехала жить в США, вернулась в Украину. Исполнительница показала, как проводит время со своей семьей.

Кадрамы с родными артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Новогодние праздники певица решила провести вместе со своей семьей на родине. На днях Гросу приехала в родной город Черновцы.

В своем блоге Алина поделилась фото с семьей. На одном из кадров певица позировала рядом со своей мамой Анной в красивых нарядных платьях.

"Моя", — коротко подписала фото Гросу и добавила эмоджи в виде красного сердечка.

Алина Гросу со своей мамой Фото: instagram.com/alina_grosu

Также певица посетила школьный праздник своего младшего брата Михаила. Мальчик принимал участие в концерте по случаю Нового года.

"По носику понятно, кто мой братик", — подметила Гросу.

Брат Алины Гросу (в очках) Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, звезда выступила на празднике с речью и пожелала ребятам счастливого будущего и успехов в будущем году.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/cv_lyceum_6

Напомним, Алина Гросу поздравила свою маму с днем рождения и поделилась редкими фото с ней.

Также певица намекнула на беременность от своего мужа-россиянина.