Алина Гросу вернулась в Украину и показала свою семью — фото

Алина Гросу вернулась в Украину и показалась вместе с родными
Певица Алина Гросу, которая во время войны переехала жить в США, вернулась в Украину. Исполнительница показала, как проводит время со своей семьей.
Кадрамы с родными артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Алина Гросу показала маму и младшего брата
Новогодние праздники певица решила провести вместе со своей семьей на родине. На днях Гросу приехала в родной город Черновцы.
В своем блоге Алина поделилась фото с семьей. На одном из кадров певица позировала рядом со своей мамой Анной в красивых нарядных платьях.
"Моя", — коротко подписала фото Гросу и добавила эмоджи в виде красного сердечка.
Также певица посетила школьный праздник своего младшего брата Михаила. Мальчик принимал участие в концерте по случаю Нового года.
"По носику понятно, кто мой братик", — подметила Гросу.
Кроме того, звезда выступила на празднике с речью и пожелала ребятам счастливого будущего и успехов в будущем году.
Напомним, Алина Гросу поздравила свою маму с днем рождения и поделилась редкими фото с ней.
Также певица намекнула на беременность от своего мужа-россиянина.
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