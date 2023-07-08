Аліна Гросу присвятила батькам проникливу пісню

Співачка Аліна Гросу з мамою та братом. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з нагоди Дня родини присвятила батькам проникливий трек. Зірка заспівала пісню "Батьки" на березі океану.

Чорно-біле відео Гросу опублікувала у своєму Instagram.

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"Ви у серці моєму завжди"

Співачка Аліна Гросу вже тривалий час живе у США. Артистка давно не бачила рідних, винятком стали лише її мама з молодшим братом, які приїхали до неї на день народження. Тож сум за домівкою вилився у ніжну пісню.

Також артистка скористалася нагодою привітали всіх з Днем родини.

"Любі мої, з Днем Родини. Нехай Ваші Батьки, Ваша сімʼя, Ваші близькі люди будуть у безпеці, під Мирним небом, ніколи не відчувають себе одинокими, ніколи не відчувають себе покинутими, завжди відчувають вашу любов, підтримку і повагу, нехай буде щастя кожному домі і довголіття кожному", — написала артистка.

Аліна Гросу раніше розповіла, що не звикла ділитися інформацією про власні добрі справ, але якщо мовчить про це, то всі думають, ніби співачка байдуже до долі тих, кому потрібна допомога. Нещодавно співачка представила кліп, який сама зняла на айфон, а з помічників у неї був лише оператор. За словами зірки, вона таким чином вирішили зберегти кошти, щоб витратити на більш важливі речі.

"Зараз усі зароблені кошти я направляю на допомогу. Адже вважаю, що не на часі витрачати кошти на кліпи, сукні, салони краси та свята. Сьогодні є важливіші справи. Щаслива бути корисною, в першу чергу, для діток — бо вони наше майбутнє, а також для кількох родин з Херсонщини, зробивши внесок для їхнього сьогодення та відбудови житла. В котрий раз переконалася, що наші люди — найсильніші Люди у світі! Кожну історія, яку я дізналась від цих родин, пережила емоційно сама, незважаючи ні на що, ви добрі та відкритті!" — говорить співачка.

Артистка запевнила, що скоро приїде до України і гроші, якими допомагає, віддає з власних заробітків.

Раніше відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі на айфон.

Нагадаємо, Аліна Гросу зізналася, на що витрачає зароблені гроші.