Аліна Гросу розповіла, куди витрачає всі гроші

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу зараз перебуває у США. Зірка зізналася, на що витрачає зароблені гроші.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

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Щаслива бути корисною

Аліна Гросу стверджує, що не звикла ділитися інформацією про власні добрі справ, але якщо мовчить про це, то всі думають, ніби співачка байдуже до долі тих, кому потрібна допомога.

"Друзі, я завжди відверта з вами, хоч досить рідко розповідаю про свій емоційний стан, звикла бути сильною і не показувати як на мене діють новини та переживання. — ділиться Гросу. — Я надзвичайно не люблю ділитися своїми благодійними справами тут, в соц. мережах, тому що зі сторони, коли публічні люди це роблять, частіше все виглядає, як піар. Але коли не розповідають нічого здається, що вони байдужі до всього людського, тому розповім…".

Нещодавно співачка представила кліп, який сама зняла на айфон, а з помічників у неї був лише оператор. За словами зірки, вона таким чином вирішили зберегти кошти, щоб витратити на більш важливі речі.

"Зараз усі зароблені кошти я направляю на допомогу. Адже вважаю, що не на часі витрачати кошти на кліпи, сукні, салони краси та свята. Сьогодні є важливіші справи. Щаслива бути корисною, в першу чергу, для діток — бо вони наше майбутнє, а також для кількох родин з Херсонщини, зробивши внесок для їх сьогодення та відбудови житла. В котрий раз переконалася, що наші люди — найсильніші Люди у світі! Кожну історія, яку я дізналась від цих родин, пережила емоційно сама, недивлячись ні на що, ви добрі та відкритті!", — говорить співачка.

Артистка запевнила, що скоро приїде до України і гроші, якими допомагає, віддає з власних заробтіків.

"Ніякі гроші я й моя родина/команда не збираємо, мені важливо передавати щось від себе особисто в руки саме тим, хто того потребує", — додала Гросу.

Відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.

Нагадаємо, Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.