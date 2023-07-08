Алина Гросу посвятила родителям проницательную песню

Певица Алина Гросу с мамой и братом. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу по случаю Дня семьи посвятила родителям проникновенный трек. Звезда спела песню "Батьки" на берегу океана.

Черно-белое видео Гросу опубликовала в своем Instagram.

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Певица Алина Гросу уже долгое время живет в США. Артистка давно не видела родных, исключением стали ее мама с младшим братом, которые приехали к ней на день рождения. Поэтому тоска по дому вылилась в нежную песню.

Также артистка воспользовалась возможностью поздравить всех с Днем семьи.

"Любимые мои, с Днем Семьи. Пусть Ваши родители, Ваша семья, Ваши близкие люди будут в безопасности, под Мирным небом, никогда не чувствуют себя одинокими, никогда не чувствуют себя брошенными, всегда чувствуют вашу любовь, поддержку и уважение, да будет счастье в каждом доме и долголетие каждому", — написала артистка.

Алина Гросу ранее поделилась, что не привыкла рассказывать о своих добрых делах, но если молчит об этом, то все думают, что певица безразлична к судьбе тех, кому нужна помощь. Недавно певица представила клип, который сняла сама на айфон, а из помощников у нее был только оператор. По словам звезды, она таким образом решила сэкономить средства, чтобы потратить на более важные вещи.

"Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь. Ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня есть более важные дела. Счастлива быть полезной, в первую очередь, для деток — потому что они наше будущее, а также для нескольких семей из Херсонщины, внеся вклад в их настоящее и восстановление жилья. В который раз убедилась, что наши люди — самые сильные люди в мире! Каждую историю, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама, несмотря ни на что, вы добрые и открытые!" — говорит певица.

Артистка заверила, что скоро приедет в Украину и деньги, которыми помогает, отдает из собственных заработков.

Ранее видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе на айфон.

Напомним, Алина Гросу призналась, на что тратит заработанные деньги.