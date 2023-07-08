Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Алина Гросу посвятила родителям проникновенную песню arrow

Алина Гросу посвятила родителям проникновенную песню

8 июля 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу посвятила родителям проницательную песню
Певица Алина Гросу с мамой и братом. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу по случаю Дня семьи посвятила родителям проникновенный трек. Звезда спела песню "Батьки" на берегу океана.

Черно-белое видео Гросу опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

"Ви у серці моєму завжди"

Певица Алина Гросу уже долгое время живет в США. Артистка давно не видела родных, исключением стали ее мама с младшим братом, которые приехали к ней на день рождения. Поэтому тоска по дому вылилась в нежную песню.

Также артистка воспользовалась возможностью поздравить всех с Днем семьи.

"Любимые мои, с Днем Семьи. Пусть Ваши родители, Ваша семья, Ваши близкие люди будут в безопасности, под Мирным небом, никогда не чувствуют себя одинокими, никогда не чувствуют себя брошенными, всегда чувствуют вашу любовь, поддержку и уважение, да будет счастье в каждом доме и долголетие каждому", — написала артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Алина Гросу (@alina_grosu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Алина Гросу (@alina_grosu)

Алина Гросу ранее поделилась, что не привыкла рассказывать о своих добрых делах, но если молчит об этом, то все думают, что певица безразлична к судьбе тех, кому нужна помощь. Недавно певица представила клип, который сняла сама на айфон, а из помощников у нее был только оператор. По словам звезды, она таким образом решила сэкономить средства, чтобы потратить на более важные вещи.

"Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь. Ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня есть более важные дела. Счастлива быть полезной, в первую очередь, для деток — потому что они наше будущее, а также для нескольких семей из Херсонщины, внеся вклад в их настоящее и восстановление жилья. В который раз убедилась, что наши люди — самые сильные люди в мире! Каждую историю, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама, несмотря ни на что, вы добрые и открытые!" — говорит певица.

Артистка заверила, что скоро приедет в Украину и деньги, которыми помогает, отдает из собственных заработков.

Ранее видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе на айфон.

Напомним, Алина Гросу призналась, на что тратит заработанные деньги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз