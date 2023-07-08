Алина Гросу посвятила родителям проницательную песню

Алина Гросу посвятила родителям проникновенную песню
Певица Алина Гросу по случаю Дня семьи посвятила родителям проникновенный трек. Звезда спела песню "Батьки" на берегу океана.
Черно-белое видео Гросу опубликовала в своем Instagram.
"Ви у серці моєму завжди"
Певица Алина Гросу уже долгое время живет в США. Артистка давно не видела родных, исключением стали ее мама с младшим братом, которые приехали к ней на день рождения. Поэтому тоска по дому вылилась в нежную песню.
Также артистка воспользовалась возможностью поздравить всех с Днем семьи.
"Любимые мои, с Днем Семьи. Пусть Ваши родители, Ваша семья, Ваши близкие люди будут в безопасности, под Мирным небом, никогда не чувствуют себя одинокими, никогда не чувствуют себя брошенными, всегда чувствуют вашу любовь, поддержку и уважение, да будет счастье в каждом доме и долголетие каждому", — написала артистка.
Алина Гросу ранее поделилась, что не привыкла рассказывать о своих добрых делах, но если молчит об этом, то все думают, что певица безразлична к судьбе тех, кому нужна помощь. Недавно певица представила клип, который сняла сама на айфон, а из помощников у нее был только оператор. По словам звезды, она таким образом решила сэкономить средства, чтобы потратить на более важные вещи.
"Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь. Ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня есть более важные дела. Счастлива быть полезной, в первую очередь, для деток — потому что они наше будущее, а также для нескольких семей из Херсонщины, внеся вклад в их настоящее и восстановление жилья. В который раз убедилась, что наши люди — самые сильные люди в мире! Каждую историю, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама, несмотря ни на что, вы добрые и открытые!" — говорит певица.
Артистка заверила, что скоро приедет в Украину и деньги, которыми помогает, отдает из собственных заработков.
Ранее видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе на айфон.
Напомним, Алина Гросу призналась, на что тратит заработанные деньги.