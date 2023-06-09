Аліна Гросу розповіла, хто навідав її у США у день народження

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу днями відзначила день народження. Зірка зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки, але свій "подарунок" з України вона отримала.

Про це артистка повідомила у Instagram.

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Співачка Аліна Гросу зізнається, що події в Україні не дають відволіктися на гарний настрій. Артистка цього року вирішила не святкувати власний день народження.

"Звичайно, в цьому році я не святкувала день народження. Настрій після новин — не до святкування. Але мій маленький подаруночок прилетів до мене, і я провела цілий день з молодшим братиком. Він став серйознішим, наші дітки зараз дуже швидко дорослішають", — прокоментувала співачка.

Аліна Гросу з молодшим братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

Цього року Аліна Гросу відмовилась не тільки від розкішного святкування дня народження, а й від зйомок коштовних кліпів.

Раніше артистка презентувала сингл про незаплановане, довготривале кохання, яке приносить задоволення, але в той самий час може бути токсичним.

Відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон. З команди їй допомагав лише оператор.

Нагадаємо, Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.