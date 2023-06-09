Аліна Гросу розповіла, хто навідав її у США у день народження
Співачка Аліна Гросу днями відзначила день народження. Зірка зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки, але свій "подарунок" з України вона отримала.
Про це артистка повідомила у Instagram.
Співачка Аліна Гросу зізнається, що події в Україні не дають відволіктися на гарний настрій. Артистка цього року вирішила не святкувати власний день народження.
"Звичайно, в цьому році я не святкувала день народження. Настрій після новин — не до святкування. Але мій маленький подаруночок прилетів до мене, і я провела цілий день з молодшим братиком. Він став серйознішим, наші дітки зараз дуже швидко дорослішають", — прокоментувала співачка.
Цього року Аліна Гросу відмовилась не тільки від розкішного святкування дня народження, а й від зйомок коштовних кліпів.
Раніше артистка презентувала сингл про незаплановане, довготривале кохання, яке приносить задоволення, але в той самий час може бути токсичним.
Відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон. З команди їй допомагав лише оператор.
Нагадаємо, Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.