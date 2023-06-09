Алина Гросу рассказала, кто посетил ее в США в день рождения
Певица Алина Гросу на днях отметила день рождения. Звезда сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, но свой "подарок" из Украины она получила.
Об этом артистка сообщила в Instagram.
Певица Алина Гросу признается, что события в Украине не позволяют отвлечься на хорошее настроение. Артистка в этом году решила не праздновать свой день рождения.
"Конечно, в этом году я не праздновала день рождения. Настроение после новостей — не до празднования. Но мой маленький подарочек прилетел ко мне, и я провела целый день с младшим братиком. Он стал серьезнее, наши детки сейчас очень быстро взрослеют", — прокомментировала певица.
В этом году Алина Гросу отказалась не только от роскошного празднования дня рождения, но и от съемок дорогих клипов.
Ранее артистка презентовала сингл о незапланированной, долговременной любви, которая доставляет удовольствие, но в то же время может быть токсичной.
Видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу лишь на айфон. Из команды ей помогал только оператор.
Напомним, Гросу рассказала, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что много учится и продолжает работать над новым материалом.