Алина Гросу рассказала, кто посетил ее в США в день рождения

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу на днях отметила день рождения. Звезда сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, но свой "подарок" из Украины она получила.

Об этом артистка сообщила в Instagram.

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Певица Алина Гросу признается, что события в Украине не позволяют отвлечься на хорошее настроение. Артистка в этом году решила не праздновать свой день рождения.

"Конечно, в этом году я не праздновала день рождения. Настроение после новостей — не до празднования. Но мой маленький подарочек прилетел ко мне, и я провела целый день с младшим братиком. Он стал серьезнее, наши детки сейчас очень быстро взрослеют", — прокомментировала певица.

Алина Гросу с младшим братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

В этом году Алина Гросу отказалась не только от роскошного празднования дня рождения, но и от съемок дорогих клипов.

Ранее артистка презентовала сингл о незапланированной, долговременной любви, которая доставляет удовольствие, но в то же время может быть токсичной.

Видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу лишь на айфон. Из команды ей помогал только оператор.

Напомним, Гросу рассказала, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что много учится и продолжает работать над новым материалом.