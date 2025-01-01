Аліна Гросу показала чоловіка-росіянина у новорічній фотосесії — фото

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу поділилася з прихильниками ефектними кадрами з новорічної фотосесії. На одному з фото виконавиця навіть показала свого чоловіка, якого приховує від публіки.

Світлинами знаменитість поділилася в Instagram.

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Артистка з'явилася на фото у звабливому образі. 29-річна Гросу позувала на тлі новорічної ялинки у червоній максі сукні на одне плече, яка підкреслила її струнку фігуру.

Співачка зробила пишну укладку та нюдовий макіяж, а також доповнила свій лук прикрасами.

Також у stories виконавиця звернулася до своїх прихильників із привітаннями.

"Нехай 2025 дарує вам тільки добрі, казкові та приємні дні. Нехай ваші родичі, рідні та близькі будуть поряд. Нехай їхнє та ваше життя буде наповнене щастям, тіло — міцним здоров'ям, а серце — коханням. Всіх вас люблю, кожного обіймаю, ваша Аліна", — написала Гросу.

Аліна Гросу привітала з Новим роком. Фото: instagram.com/alina_grosu

На одному фото Гросу показала свого чоловіка, щоправда частково — обличчя коханого вона закрила сердечком. Зірка позувала поруч зі своїм обранцем, поклавши руку йому на плече.

Аліна Гросу зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що у мережі вже давно розсекретили таємничого обранця співачки. Артистка вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким зустрічалася ще до початку повномасштабної війни. Однак сама Гросу не квапиться коментувати свій шлюб.

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