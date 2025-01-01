Алина Гросу показала мужа-россиянина в новогодней фотосессии — фото

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу поделилась с поклонниками эффектными кадрами из новогодней фотосессии. На одном из фото исполнительница даже показала своего супруга, которого скрывает от публики.

Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.

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Артистка появилась на фото в обольстительном образе. 29-летняя Гросу позировала на фоне новогодней елки в красном макси платье на одно плечо, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Певица сделала пышную укладку и чудесный макияж, а также дополнила свой лук украшениями.

Также в stories исполнительница обратилась к своим поклонникам с поздравлениями.

«Пусть 2025 год дарит вам только добрые, сказочные и приятные дни. Пусть ваши родственники, родные и близкие будут рядом. Пусть их и ваша жизнь будет наполнена счастьем, тело — крепким здоровьем, а сердце — любовью. Всех вас люблю, каждого обнимаю, ваша Алина", — написала Гроссу.

Алина Гросу поздравила с Новым годом. Фото: instagram.com/alina_grosu

На одном фото Гросу показала своего мужа, правда частично — лицо любимого она закрыла сердечком. Звезда позировала рядом со своим избранником, положив руку ему на плечо.

Алина Гросу со своим мужем. Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что в сети уже давно рассекретили таинственного избранника певицы. Артистка вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым она встречалась еще до начала полномасштабной войны. Однако сама Гросу не спешит комментировать свой брак.

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