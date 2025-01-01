Алина Гросу показала мужа-россиянина в новогодней фотосессии — фото

Алина Гросу в новогодней фотосессии показалась в объятиях мужа
Певица Алина Гросу поделилась с поклонниками эффектными кадрами из новогодней фотосессии. На одном из фото исполнительница даже показала своего супруга, которого скрывает от публики.
Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.
Гросу увлекла новогодней фотосессией
Артистка появилась на фото в обольстительном образе. 29-летняя Гросу позировала на фоне новогодней елки в красном макси платье на одно плечо, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Певица сделала пышную укладку и чудесный макияж, а также дополнила свой лук украшениями.
Также в stories исполнительница обратилась к своим поклонникам с поздравлениями.
«Пусть 2025 год дарит вам только добрые, сказочные и приятные дни. Пусть ваши родственники, родные и близкие будут рядом. Пусть их и ваша жизнь будет наполнена счастьем, тело — крепким здоровьем, а сердце — любовью. Всех вас люблю, каждого обнимаю, ваша Алина", — написала Гроссу.
На одном фото Гросу показала своего мужа, правда частично — лицо любимого она закрыла сердечком. Звезда позировала рядом со своим избранником, положив руку ему на плечо.
Отметим, что в сети уже давно рассекретили таинственного избранника певицы. Артистка вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым она встречалась еще до начала полномасштабной войны. Однако сама Гросу не спешит комментировать свой брак.
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