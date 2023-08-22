Аліна Гросу у салоні краси потролила скандал про "10/10"

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу кумедно прокоментувала скандал навколо проєкту ведучого Володимира Остапчука. Зірка вирішила побалувати себе походом до салону краси.

Про це стало відомо з Instagram Аліни Гросу.

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Артистка показалася у салоні краси під час фарбування волосся. Зірка кумедно прокоментувала свій похід:

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Фарбуюсь, бо то не 10 з 10", — написала Гросу.

Пізніше артистка виклала сторіс, де інтригує новими кольором волосся: "Перефарбувалась і змінилась. Боже, що то за колір".

До речі, Аліна Гросу після своєї заяви, що зараз не витрачає гроші на салони краси, показала цьому доказ. Зірка в домашніх умовах робить процедури з догляду за собою. Гросу зараз перебуває у США. Зірка зізналася, що здебільшого витрачає зароблені гроші на благодійність, а на процедурах краси у професійних закладах заощаджує. А нещодавно Гросу навіть власноруч затіяла ремонт вдома.

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.