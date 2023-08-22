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Алина Гросу в салоне красоты потролила скандал о "10/10"

22 августа 2023 19:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу в салоне красоты потролила скандал о "10/10"
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу смешно прокомментировала скандал вокруг проекта ведущего Владимира Остапчука. Звезда решила побаловать себя походом в салон красоты.

Об этом стало известно из Instagram Алины Гросу.

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Артистка появилась в салоне красоты во время окрашивания волос. Звезда забавно прокомментировала свой поход:

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Крашусь, потому что это не 10 из 10", — написала Гросу.

Позже артистка выложила сторис, где интригует новым цветом волос: "Перекрасилась и изменилась. Боже, что это за цвет".

Кстати, Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому доказательство. Звезда в домашних условиях делает процедуры по уходу за собой. Гросс сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит. А недавно Гросу даже собственноручно затеяла ремонт дома.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.

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