Алина Гросу в салоне красоты потролила скандал о "10/10"

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу смешно прокомментировала скандал вокруг проекта ведущего Владимира Остапчука. Звезда решила побаловать себя походом в салон красоты.

Об этом стало известно из Instagram Алины Гросу.

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Артистка появилась в салоне красоты во время окрашивания волос. Звезда забавно прокомментировала свой поход:

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Крашусь, потому что это не 10 из 10", — написала Гросу.

Позже артистка выложила сторис, где интригует новым цветом волос: "Перекрасилась и изменилась. Боже, что это за цвет".

Кстати, Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому доказательство. Звезда в домашних условиях делает процедуры по уходу за собой. Гросс сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит. А недавно Гросу даже собственноручно затеяла ремонт дома.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.