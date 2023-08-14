Наталка Денисенко розповіла, що думає про скандал з Остапчуком навколо "10/10"

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Наталка Денисенко висловила свою позицію щодо скандалу навколо проєкту ведучого Володимира Остапчука. Акторка переконана, що чоловікам зазвичай не важливе таке питання, як гоління у жінок.

Про це Наталка Денисенко розповіла в Instagram.

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Головне просто любити себе здоровою любовʼю

Акторка поділилася, що іноді жінки теж бувають жорстокими до жінок, але, її коханий ніколи не зважає на те, чи поголила вона ноги, чи ні.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Начиталась дописів "10/10" і знаєте що я подумала? Ніхто не винен, що чоловіки мають якісь свої упередження щодо краси…Іноді, частіше саме жінки бувають більш жорстокі у висловлюваннях до одна одної…Про цькування підлітками однолітків — я взагалі мовчу…століттями суспільство навʼязувало якісь форми і правила краси та поведінки…Мій чоловік взагалі не помічає коли гладенькі ніжки, а коли ні. Зате чітко помічає мій стан, "блиск в очах", мої почуття, енергію…Саме це помічають і оточуючі", — коментує акторка.

Зірка зізнаєтся, що з дитинства відчувала себе найкращою, і те, що її любить весь світ.

"Для мене, головне просто любити себе здоровою любовʼю, не з егоїзму, а з піклування. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути у різних формах і змістах. Для мене, головне відчувати себе! Розширювати своє сприйняття, і разом з тим, зрозуміти, що кожен має право на свої вподобання. І, звичайно, плекати в собі любов до своїх людей, а не розводити срачі", — переконана Денисенко.

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.