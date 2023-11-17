Аліна Гросу в Лос-Анджелесі зняла кліп-підтримку самотніх

Співачка Аліна Гросу в кліпі. Фото: менеджмент артистки

Співачка Grosu презентувала першу у своїй творчості пісню не про любов, а про підтримку близьких людей. Життєствердний трек "Ти не один" нагадує слухачам, що завжди знайдеться людина, яка підставить плече. Слова і музика синглу є авторськими виконавиці.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Підняти важливі болючі питання артистку наштовхнули підлітки.

"Їм часто здається, що зі своїми переживаннями вони сам на сам, їх не розуміють. Хотілося, щоб пісня підтримувала їх у такі моменти. Бажаю, щоб люди ніколи не відчували себе самотніми. Навіть у найважчий день ви не одні. Завжди є люди поруч, які зрозуміють і підтримують", — говорить зірка.

Разом з піснею Grosu презентувала кліп. Знімали на декількох локаціях, зокрема на Алеї Зірок і навіть в метро Лос-Анджелеса.

"Зняли роботу лише за 9 годин. Головну роль виконав хлопець-американець, але з українським корінням. За сценарієм він був моїм братом. Ви побачите своєрідний мініфільм, заснований на реальних історіях з життя", — поділилася співачка.

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