Алина Гросу в Лос-Анджелесе сняла клип-поддержку одиноких

Певица Алина Гросу в клипе. Фото: менеджмент артистки

Певица Grosu представила первую в своем творчестве песню не о любви, а о поддержке близких людей. Жизнеутверждающий трек "Ти не один" напоминает слушателям, что всегда найдется человек, который подставит плечо. Слова и музыка сингла являются авторскими исполнительницы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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"Им часто кажется, что со своими переживаниями они один на один, их не понимают. Хотелось, чтобы песня поддерживала их в такие моменты. Желаю, чтобы люди никогда не чувствовали себя одинокими. Даже в самый трудный день вы не одни. Всегда есть люди рядом, которые поймут и поддерживают", — говорит звезда.

Вместе с песней Grosu представила клип. Снимали на нескольких локациях, в том числе на известной Аллее Звезд и даже в метро Лос-Анджелеса.

"Сняли работу всего за 9 часов. Главную роль исполнил парень-американец, но с украинскими корнями. По сценарию он был моим братом. Вы увидите своеобразный мини-фильм, основанный на реальных историях из жизни", — поделилась певица.

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