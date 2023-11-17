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Алина Гросу в Лос-Анджелесе сняла клип-поддержку для одиноких

17 ноября 2023 18:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу в Лос-Анджелесе сняла клип-поддержку одиноких
Певица Алина Гросу в клипе. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Grosu представила первую в своем творчестве песню не о любви, а о поддержке близких людей. Жизнеутверждающий трек "Ти не один" напоминает слушателям, что всегда найдется человек, который подставит плечо. Слова и музыка сингла являются авторскими исполнительницы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Поднять важные болезненные вопросы артистку натолкнули подростки.

"Им часто кажется, что со своими переживаниями они один на один, их не понимают. Хотелось, чтобы песня поддерживала их в такие моменты. Желаю, чтобы люди никогда не чувствовали себя одинокими. Даже в самый трудный день вы не одни. Всегда есть люди рядом, которые поймут и поддерживают", — говорит звезда.

Вместе с песней Grosu представила клип. Снимали на нескольких локациях, в том числе на известной Аллее Звезд и даже в метро Лос-Анджелеса.

"Сняли работу всего за 9 часов. Главную роль исполнил парень-американец, но с украинскими корнями. По сценарию он был моим братом. Вы увидите своеобразный мини-фильм, основанный на реальных историях из жизни", — поделилась певица.

Напомним, певец CHEEV представил свой второй альбом.

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