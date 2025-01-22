Аліна Гросу пояснила, чому приховує чоловіка в соцмержах - фото

Аліна Гросу зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу відповіла, чому продовжує приховувати обличчя свого чоловіка у соцмережах. Хоча давно не секрет, що артистка вийшла заміж за відомого російського актора Романа Полянського.

На запитання шанувальників зірка відповіла в Instagram.

Читайте також:

Аліна Гросу пояснила, чому не показує чоловіка

Як зізналася виконавиця, вони із обранцем насправді не приховують свої стосунки від оточуючих. Натомість у соцмережах ділитися спільними світлинами Аліна не поспішає.

"Якщо вам чесно сказати, то ми спеціально не ховаємось. Є купа фото у людей з нами. Ми не відмовляємось фотографуватися. Тільки у своїх соцмережах я нічого не викладаю. Бо зазвичай, як раніше постила колись когось — починалися хвилі у стосунках. А у чоловіка взагалі більш немає особистих сторінок", — відповіла фанам Гросу.

Аліна Гросу пояснила, чому не показує коханого. Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, співачка заінтригувала шанувальників відповіддю про спільні проєкти із чоловіком, зокрема україномовний дует. На запитання про плани записати спільну пісню із Полянським Гросу відповіла загадковими емоджи.

Гросу натякнула на спільний дует з Полянським. Фото: instagram.com/alina_grosu

Раніше стало відомо, що весілля Бреда Пітта та Інес де Рамон опинилося під загрозою зриву.

Також дружина Віктора Павліка розповіла про захоплення співака.