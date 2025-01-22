Алина Гросу объяснила, почему скрывает мужа в соцмержах - фото

Алина Гросу ответила, почему скрывает мужа в соцсетях
Певица Алина Гросу ответила, почему продолжает скрывать лицо своего мужа в соцсетях. Хотя давно не секрет, что артистка вышла замуж за известного российского актера Романа Полянского.
На вопросы поклонников звезда ответила в Instagram.
Алина Гросу объяснила, почему не показывает мужа
Как призналась исполнительница, они с избранником на самом деле не скрывают свои отношения от окружающих. Зато в соцсетях делиться совместными фотографиями Алина не спешит.
"Если вам честно сказать, то мы специально не прячемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то — начинались волны в отношениях. А у мужа вообще более нет личных страниц", — ответила фанам Гросу.
Кроме того, певица заинтриговала поклонников ответом о совместных проектах с мужем, в частности украиноязычном дуэте. На вопрос о планах записать совместную песню с Полянским Гросу ответила загадочными эмоджи.
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